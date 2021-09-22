Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Moya sestra luchshe season 1 watch online

Moya sestra luchshe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moya sestra luchshe Seasons Season 1

Моя сестра лучше 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Moya sestra luchshe" season 1 description

Лиля Семенова живет с мамой в маленьком провинциальном городе, работает диспетчером в такси. И до сих пор переживает уход отца, с тоской следя за жизнью его новой семьи. Восемь лет назад она мечтала связать свою жизнь с медициной, работала медсестрой в больнице и готовилась к поступлению в профильный вуз. Однажды в больницу забрела компания ее сводной младшей сестры Евы с просьбой о помощи. После их ухода обнаружили пропажу лекарств. Лилю обвинили в халатности и уволили. В ее невиновность не поверил и отец, встав на сторону младшей дочери, которая ловко изобразила из себя жертву. Тогда отношения были разорваны. Спустя годы отец решил восстановить связь и пригласил старшую дочь в свой дом. Чтобы не прослыть полной неудачницей на фоне успешной и яркой Евы, Лиля врет, что получила предложение руки и сердца. Теперь ей придется искать подставного жениха. Но сводная сестра, ревнующая ее к отцу, все время вставляет палки в колеса. Тут выясняется, что новый работодатель Лили, Виктор, в которого она к тому же влюбилась, – жених Евы. Лиля больше не хочет чувствовать себя неудачницей и принимает вызов судьбы и соперницы.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.6 IMDb
"Moya sestra luchshe" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 September 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 September 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 September 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more