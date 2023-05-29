В 1-м сезоне сериала «Выгодная афера» в центре событий оказывается молодая, но талантливая мошенница. Благодаря своему умению обманывать людей и втираться к ним в доверие ей удалось заработать огромную сумму денег. Ли Ро Ум не терзается угрызениями совести и с азартом относится к своей противозаконной деятельности. Однажды судьба сталкивает ее с адвокатом, который является ее полной противоположностью. Хан Му Ен уважает людей, чутко относится к их эмоциональному состоянию и отстаивает их интересы во имя справедливости. Казалось бы, такие люди никак не могут поладить. Но во время работы над общим делом между ними возникает связь.