Season 1
Сезон 1
Season premiere 29 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Delightfully Deceitful" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Выгодная афера» в центре событий оказывается молодая, но талантливая мошенница. Благодаря своему умению обманывать людей и втираться к ним в доверие ей удалось заработать огромную сумму денег. Ли Ро Ум не терзается угрызениями совести и с азартом относится к своей противозаконной деятельности. Однажды судьба сталкивает ее с адвокатом, который является ее полной противоположностью. Хан Му Ен уважает людей, чутко относится к их эмоциональному состоянию и отстаивает их интересы во имя справедливости. Казалось бы, такие люди никак не могут поладить. Но во время работы над общим делом между ними возникает связь.

Series rating

6.9
13 votes
7.1 IMDb
"Delightfully Deceitful" season 1 list of episodes
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 May 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 May 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 June 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 June 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 June 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 June 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 June 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 June 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
26 June 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
27 June 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
3 July 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
4 July 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
10 July 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
11 July 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
17 July 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
18 July 2023
TV series release schedule
