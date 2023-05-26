Menu
Rabo de Peixe 2023, season 1

Rabo de Peixe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rabo de Peixe Seasons Season 1

Rabo de Peixe 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Rabo de Peixe" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дары моря» в центре событий оказываются четверо друзей, жизнь которых навсегда меняется с появлением на дне моря возле их родного острова тонны кокаина. Действие разворачивается на островах Эдуарду. Молодые люди внезапно выясняют, что рядом с берегом затонула лодка, на борту которой было огромное количество дорогостоящих наркотических веществ. Они усматривают в этом рискованную, но увлекающую возможность заработать крупную сумму денег и исполнить заветные мечты. Однако бизнес, связанный с продажей кокаина, опасен. Дилетанты могут столкнуться со множеством проблем...

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Rabo de Peixe List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Tempestade
Season 1 Episode 1
26 May 2023
Lei da Oferta e da Procura
Season 1 Episode 2
26 May 2023
Terra Treme
Season 1 Episode 3
26 May 2023
Pela boca morre o Peixe
Season 1 Episode 4
26 May 2023
Ninguém foge de uma ilha
Season 1 Episode 5
26 May 2023
O Canto do Cisne
Season 1 Episode 6
26 May 2023
Isto não é a América
Season 1 Episode 7
26 May 2023
