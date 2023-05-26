В 1-м сезоне сериала «Дары моря» в центре событий оказываются четверо друзей, жизнь которых навсегда меняется с появлением на дне моря возле их родного острова тонны кокаина. Действие разворачивается на островах Эдуарду. Молодые люди внезапно выясняют, что рядом с берегом затонула лодка, на борту которой было огромное количество дорогостоящих наркотических веществ. Они усматривают в этом рискованную, но увлекающую возможность заработать крупную сумму денег и исполнить заветные мечты. Однако бизнес, связанный с продажей кокаина, опасен. Дилетанты могут столкнуться со множеством проблем...