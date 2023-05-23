Menu
MerPeople 2023, season 1

MerPeople season 1 poster
MerPeople 16+
Season premiere 23 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"MerPeople" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Подводное королевство» одна профессиональная русалка, которая находится далеко от морских курортов, всеми силами пытается найти работу. Бывшие русалки из компании Weeki Wachee вспоминают о днях былой славы. В городе открывается аквапарк мечты. Компания Mertailor проводит прослушивание для своего аквапарка. Морской король Южной Каролины снимает музыкальное видео. Русалка Спарклз беспокоится о выступлении в резервуаре с холодной водой. Компания Blixunami захватывает Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фирма Mertailor устраивает дорогостоящее шоу по случаю празднования Хеллоуина.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb
"MerPeople" season 1 list of episodes. TV series release schedule
No Dead Mermaids
Season 1 Episode 1
23 May 2023
Pack Your Tail, Sweetie
Season 1 Episode 2
23 May 2023
Fly Free, Little Fishy
Season 1 Episode 3
23 May 2023
Fin for the Win
Season 1 Episode 4
23 May 2023
