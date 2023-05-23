В 1-м сезоне сериала «Подводное королевство» одна профессиональная русалка, которая находится далеко от морских курортов, всеми силами пытается найти работу. Бывшие русалки из компании Weeki Wachee вспоминают о днях былой славы. В городе открывается аквапарк мечты. Компания Mertailor проводит прослушивание для своего аквапарка. Морской король Южной Каролины снимает музыкальное видео. Русалка Спарклз беспокоится о выступлении в резервуаре с холодной водой. Компания Blixunami захватывает Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фирма Mertailor устраивает дорогостоящее шоу по случаю празднования Хеллоуина.