Gorko-solenoe more lyubvi 2023, season 1

Gorko-solenoe more lyubvi season 1 poster
Горько-соленое море любви 12+
Title Сезон 1
Season premiere 27 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Gorko-solenoe more lyubvi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Горько-соленое море любви» массажистка Таня Гордеева переживает тяжелый период в жизни. У сына трудности со здоровьем, а муж ушел из семьи. Чтобы развеяться, она вместе с сыном Сашей оправляется на курорт. Там она встречает интересного мужчину, который управляет гостиницей, и постоялицу Любу, которая охотится в Турции за состоятельными мужчинами. Через некоторое время происходит несчастный случай: Саша падает с горы и оказывается в клинике. Денег на процедуры у Тани нет. Тогда Акиф делает героине предложение: она должна согласиться поработать сиделкой для его матери – женщины Эдже. Характер у нее не сахар...

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb
"Gorko-solenoe more lyubvi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 May 2023
TV series release schedule
