В 1-м сезоне сериала «Горько-соленое море любви» массажистка Таня Гордеева переживает тяжелый период в жизни. У сына трудности со здоровьем, а муж ушел из семьи. Чтобы развеяться, она вместе с сыном Сашей оправляется на курорт. Там она встречает интересного мужчину, который управляет гостиницей, и постоялицу Любу, которая охотится в Турции за состоятельными мужчинами. Через некоторое время происходит несчастный случай: Саша падает с горы и оказывается в клинике. Денег на процедуры у Тани нет. Тогда Акиф делает героине предложение: она должна согласиться поработать сиделкой для его матери – женщины Эдже. Характер у нее не сахар...