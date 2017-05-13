Menu
Bad Thief, Good Thief season 1 watch online

Bad Thief, Good Thief 16+
Season premiere 13 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 50
Runtime 62 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Плохой вор, хороший вор» в центре сюжета оказывается загадочная команда воров-виртуозов, которая один за другим обкрадывает богатые дома корейских чиновников и бизнесменов. Полиция мечется между местами преступлений, но не может ни нащупать улики, ни найти свидетелей. Коварные злоумышленники словно просачиваются сквозь стены и исчезают в никуда. Но вскоре один из детективов замечает, что жертвами грабителей становятся лишь определенные люди – власть имущие, которые хотя бы раз злоупотребляли своими полномочиями. Очевидно, что воры – люди, ставшие жертвами нечистых на руку политиков и предпринимателей.

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 May 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 May 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 May 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
21 May 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 May 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 May 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 June 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 June 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
10 June 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
11 June 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
17 June 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
18 June 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
24 June 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
25 June 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
1 July 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
2 July 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
8 July 2017
Episode 18
Season 1 Episode 18
9 July 2017
Episode 19
Season 1 Episode 19
15 July 2017
Episode 20
Season 1 Episode 20
16 July 2017
Episode 21
Season 1 Episode 21
22 July 2017
Episode 22
Season 1 Episode 22
23 July 2017
Episode 23
Season 1 Episode 23
29 July 2017
Episode 24
Season 1 Episode 24
30 July 2017
Episode 25
Season 1 Episode 25
5 August 2017
Episode 26
Season 1 Episode 26
6 August 2017
Episode 27
Season 1 Episode 27
12 August 2017
Episode 28
Season 1 Episode 28
13 August 2017
Episode 29
Season 1 Episode 29
19 August 2017
Episode 30
Season 1 Episode 30
20 August 2017
Episode 31
Season 1 Episode 31
26 August 2017
Episode 32
Season 1 Episode 32
27 August 2017
Episode 33
Season 1 Episode 33
2 September 2017
Episode 34
Season 1 Episode 34
3 September 2017
Episode 35
Season 1 Episode 35
9 September 2017
Episode 36
Season 1 Episode 36
10 September 2017
Episode 37
Season 1 Episode 37
16 September 2017
Episode 38
Season 1 Episode 38
17 September 2017
Episode 39
Season 1 Episode 39
23 September 2017
Episode 40
Season 1 Episode 40
24 September 2017
Episode 41
Season 1 Episode 41
30 September 2017
Episode 42
Season 1 Episode 42
1 October 2017
Episode 43
Season 1 Episode 43
8 October 2017
Episode 44
Season 1 Episode 44
8 October 2017
Episode 45
Season 1 Episode 45
14 October 2017
Episode 46
Season 1 Episode 46
15 October 2017
Episode 47
Season 1 Episode 47
28 October 2017
Episode 48
Season 1 Episode 48
28 October 2017
Episode 49
Season 1 Episode 49
5 November 2017
Episode 50
Season 1 Episode 50
5 November 2017
