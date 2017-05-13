В 1-м сезоне сериала «Плохой вор, хороший вор» в центре сюжета оказывается загадочная команда воров-виртуозов, которая один за другим обкрадывает богатые дома корейских чиновников и бизнесменов. Полиция мечется между местами преступлений, но не может ни нащупать улики, ни найти свидетелей. Коварные злоумышленники словно просачиваются сквозь стены и исчезают в никуда. Но вскоре один из детективов замечает, что жертвами грабителей становятся лишь определенные люди – власть имущие, которые хотя бы раз злоупотребляли своими полномочиями. Очевидно, что воры – люди, ставшие жертвами нечистых на руку политиков и предпринимателей.