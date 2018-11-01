В 1-м сезоне сериала «Великолепная двойка» два успешных комиссара полиции знакомы еще со времен учебы. Мустафа Керим Джан и Мерт Барджа постоянно конкурировали между собой, конфликтовали и даже дрались. Главные герои различаются, как день и ночь. Они совершенно не ладят между собой, но вынуждены работать вместе, чтобы привлечь к ответственности представителей международной преступной группировки. Конгломерат занимается торговлей наркотиками, ловко обводя вокруг носа сотрудников полиции. Но детективы твердо намерены раскрыть банду и упрятать за решетку. В этом им помогут противоположные характеры и подходы к работе.