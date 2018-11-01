Menu
Muhteşem İkili season 1 poster
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 24 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Великолепная двойка» два успешных комиссара полиции знакомы еще со времен учебы. Мустафа Керим Джан и Мерт Барджа постоянно конкурировали между собой, конфликтовали и даже дрались. Главные герои различаются, как день и ночь. Они совершенно не ладят между собой, но вынуждены работать вместе, чтобы привлечь к ответственности представителей международной преступной группировки. Конгломерат занимается торговлей наркотиками, ловко обводя вокруг носа сотрудников полиции. Но детективы твердо намерены раскрыть банду и упрятать за решетку. В этом им помогут противоположные характеры и подходы к работе.

7.0
Rate 12 votes
7 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 November 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 November 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 November 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 November 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 November 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 December 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 December 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 December 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 December 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 January 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
5 February 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 February 2019
