В 1-м сезоне сериала «Этот город последует за тобой» корабельный мастер Али вместе со своим дядей и опекуном Рауфом впервые с детских лет возвращается в родной Стамбул. Здесь произошла трагедия, перевернувшая его судьбу: кто-то вломился в дом его семьи и на глазах у мальчика убил родителей. Теперь он мечтает найти виновного и покарать его по всей строгости закона. Но в первый же день в городе парень знакомится с юной красавицей Дерин. Она занимается танцами и одним плавным движением похищает сердце Али. Но вот беда: выясняется, что Дерин – почти принцесса, родная дочь нового начальника парня, бизнесмена и владельца множества торговых кораблей Текина Миркеламоглы.