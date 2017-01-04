Menu
Bu Şehir Arkandan Gelecek season 1 watch online

Bu Şehir Arkandan Gelecek season 1 poster
Bu Şehir Arkadan Gelecek Season 1

Bu Şehir Arkandan Gelecek
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 46 hours 40 minutes
"Bu Şehir Arkandan Gelecek" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Этот город последует за тобой» корабельный мастер Али вместе со своим дядей и опекуном Рауфом впервые с детских лет возвращается в родной Стамбул. Здесь произошла трагедия, перевернувшая его судьбу: кто-то вломился в дом его семьи и на глазах у мальчика убил родителей. Теперь он мечтает найти виновного и покарать его по всей строгости закона. Но в первый же день в городе парень знакомится с юной красавицей Дерин. Она занимается танцами и одним плавным движением похищает сердце Али. Но вот беда: выясняется, что Дерин – почти принцесса, родная дочь нового начальника парня, бизнесмена и владельца множества торговых кораблей Текина Миркеламоглы.

Series rating

7.0
Rate 15 votes
"Bu Şehir Arkandan Gelecek" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 January 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 January 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 January 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 January 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 February 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 February 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 February 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 February 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
1 March 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
8 March 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
15 March 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
22 March 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
29 March 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
12 April 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
19 April 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
3 May 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
10 May 2017
Episode 18
Season 1 Episode 18
24 May 2017
Episode 19
Season 1 Episode 19
7 June 2017
Episode 20
Season 1 Episode 20
14 June 2017
TV series release schedule
