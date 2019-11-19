Menu
Season premiere 19 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Азизе» мрачный и циничный парень Картал живет в одном доме с очаровательной девушкой по имени Азизе. Главная героиня появляется в судьбе Картала, словно луч света, способный осветить царствие тьмы. Не взирая на совершенно разные характеры и противоположные взгляды на жизнь, Азизе и Картал безумно влюбляются друг в друга. Но на пути пары возникает множество препятствий. Однако в мире не бывает ничего сильней и могущественнее любви, которая способна преодолеть любые испытания. Картал, жизнь которого отнюдь не благочестива, начинает меняться рядом с жизнерадостной и открытой Азизе. 

8.0
Rate 16 votes
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
19 November 2019
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
26 November 2019
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
3 December 2019
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
14 December 2019
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
21 December 2019
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
28 December 2019
