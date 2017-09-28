Menu
Siyah İnci season 1 watch online

Siyah İnci season 1 poster
Siyah İnci
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 46 hours 40 minutes
"Siyah İnci" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Черная жемчужина» прекрасная Хазал работала официанткой на дне рождения у состоятельного бизнесмена Вурала и собиралась выйти замуж за любимого человека, простого рыбака Кенана. Однако Вурал тоже влюбился в молодую девушку и стал буквально одержим ею. Хазал напомнила ему покойную супругу. Вурал начал преследовать главную героиню и насильно заставил ее выйти за него замуж. Тем временем Кенан решил, что возлюбленная предала его, польстившись на светскую жизнь в роскоши и безбедное существование в золотой клетке. Однако Хазал не разлюбила Кенана, но Вурал украл ее мечты.

"Siyah İnci" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
01. Bölüm
Season 1 Episode 1
28 September 2017
02. Bölüm
Season 1 Episode 2
5 October 2017
03. Bölüm
Season 1 Episode 3
12 October 2017
04. Bölüm
Season 1 Episode 4
19 October 2017
05. Bölüm
Season 1 Episode 5
26 October 2017
06. Bölüm
Season 1 Episode 6
2 November 2017
07. Bölüm
Season 1 Episode 7
9 November 2017
08. Bölüm
Season 1 Episode 8
16 November 2017
09. Bölüm
Season 1 Episode 9
23 November 2017
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
30 November 2017
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
7 December 2017
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
14 December 2017
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
21 December 2017
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
28 December 2017
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
11 January 2018
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
18 January 2018
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
25 January 2018
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
1 February 2018
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
8 February 2018
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
15 February 2018
