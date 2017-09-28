В 1-м сезоне сериала «Черная жемчужина» прекрасная Хазал работала официанткой на дне рождения у состоятельного бизнесмена Вурала и собиралась выйти замуж за любимого человека, простого рыбака Кенана. Однако Вурал тоже влюбился в молодую девушку и стал буквально одержим ею. Хазал напомнила ему покойную супругу. Вурал начал преследовать главную героиню и насильно заставил ее выйти за него замуж. Тем временем Кенан решил, что возлюбленная предала его, польстившись на светскую жизнь в роскоши и безбедное существование в золотой клетке. Однако Хазал не разлюбила Кенана, но Вурал украл ее мечты.