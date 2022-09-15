Menu
Mahkum season 2 watch online

Mahkum season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Mahkum Seasons Season 2

Mahkum
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 14 hours 0 minute
"Mahkum" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Невиновный подсудимый» продолжается история мужчины, который в прошлом был прокурором. Герой отличался честностью и принципиальностью и всегда стремился добиться правды любой ценой. Но однажды с ним случилось нечто ужасное. Теперь Фырат осужден за убийство собственной супруги и ребенка. Кроме того, однажды он приходит в себя с амнезией и не знает даже, по какой причине оказался за решеткой. Прокурор пытается восстановить память и очистить свою репутацию. Ему предстоит преодолеть немало сложностей, чтобы разобраться в этом запутанном деле и вернуть свое доброе имя.

Series rating

7.3
Rate 15 votes
"Mahkum" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
25. Bölüm
Season 2 Episode 1
15 September 2022
26. Bölüm
Season 2 Episode 2
22 September 2022
27. Bölüm
Season 2 Episode 3
29 September 2022
28. Bölüm
Season 2 Episode 4
6 October 2022
29. Bölüm
Season 2 Episode 5
13 October 2022
30. Bölüm
Season 2 Episode 6
20 October 2022
31. Bölüm
Season 2 Episode 7
29 October 2022
TV series release schedule
