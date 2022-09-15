Во 2-м сезоне сериала «Невиновный подсудимый» продолжается история мужчины, который в прошлом был прокурором. Герой отличался честностью и принципиальностью и всегда стремился добиться правды любой ценой. Но однажды с ним случилось нечто ужасное. Теперь Фырат осужден за убийство собственной супруги и ребенка. Кроме того, однажды он приходит в себя с амнезией и не знает даже, по какой причине оказался за решеткой. Прокурор пытается восстановить память и очистить свою репутацию. Ему предстоит преодолеть немало сложностей, чтобы разобраться в этом запутанном деле и вернуть свое доброе имя.