Duy Beni season 1

Duy Beni season 1 poster
Duy Beni

Duy Beni 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 43 hours 20 minutes
"Duy Beni" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Услышь меня» подростки Эким и Мелтем дружат с самого детства. Они выросли в скромном районе и всегда с завистью смотрели на детей из состоятельных семей, которые учатся в школе Догру. Кто-то из этой школы сбивает Мелтем на дороге. Становится известно, что девочка останется инвалидом до конца своих дней. Директор школы назначает стипендии трем ученикам из бедного района. Выбор падает на Экима, Бекир и Айше. Ребята начинают новую жизнь в самой престижной школе города. Спустя некоторое время они понимают, что им придется буквально бороться за выживание среди детей из обеспеченных семей.

Series rating

6.4
Rate 14 votes
"Duy Beni" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Duy Beni (1)
Season 1 Episode 1
7 July 2022
Duy Beni (2)
Season 1 Episode 2
14 July 2022
Duy Beni (3)
Season 1 Episode 3
21 July 2022
Imkansız Aşk
Season 1 Episode 4
28 July 2022
Aşk İçin
Season 1 Episode 5
4 August 2022
Son Sözüm
Season 1 Episode 6
11 August 2022
Aşk Uğruna
Season 1 Episode 7
18 August 2022
Bırakma Beni
Season 1 Episode 8
25 August 2022
Bir Gün Daha
Season 1 Episode 9
1 September 2022
Aşk ve Nefret
Season 1 Episode 10
8 September 2022
Tek Başına
Season 1 Episode 11
15 September 2022
Unutmak Yok
Season 1 Episode 12
22 September 2022
İçimizdeki Ateş
Season 1 Episode 13
29 September 2022
Kara Sevda
Season 1 Episode 14
6 October 2022
Arkadaşım
Season 1 Episode 15
13 October 2022
Her Şeye Rağmen
Season 1 Episode 16
20 October 2022
Kendi Masalımız
Season 1 Episode 17
27 October 2022
Gidemem
Season 1 Episode 18
3 November 2022
Duy Beni (4)
Season 1 Episode 19
10 November 2022
Duy Beni Veda!
Season 1 Episode 20
17 November 2022
TV series release schedule
