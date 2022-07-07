В 1-м сезоне сериала «Услышь меня» подростки Эким и Мелтем дружат с самого детства. Они выросли в скромном районе и всегда с завистью смотрели на детей из состоятельных семей, которые учатся в школе Догру. Кто-то из этой школы сбивает Мелтем на дороге. Становится известно, что девочка останется инвалидом до конца своих дней. Директор школы назначает стипендии трем ученикам из бедного района. Выбор падает на Экима, Бекир и Айше. Ребята начинают новую жизнь в самой престижной школе города. Спустя некоторое время они понимают, что им придется буквально бороться за выживание среди детей из обеспеченных семей.