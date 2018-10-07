В 1-м сезоне сериала «Один литр слез» юная Джихан живет вместе со своей семьей в небольшом доме. Родители гордятся девушкой, когда ей удается поступить в университет и найти новых друзей. Джихан влюбляется, посвящает много времени учебе, мечтает найти хорошую работу и построить счастливую и успешную жизнь. Однако у судьбы оказываются совсем другие планы. Когда Джихан начинает часто спотыкаться и ронять предметы без видимого на то повода, мама отправляется вместе с ней на медицинское обследование. Выясняется, что у Джихан тяжелая врожденная болезнь позвоночника. Врачи дают неутешительные прогнозы.