Bir Litre Gözyaşı 2018 - 2019, season 1

Bir Litre Gözyaşı
Season premiere 7 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 15
Runtime 30 hours 0 minute
"Bir Litre Gözyaşı" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Один литр слез» юная Джихан живет вместе со своей семьей в небольшом доме. Родители гордятся девушкой, когда ей удается поступить в университет и найти новых друзей. Джихан влюбляется, посвящает много времени учебе, мечтает найти хорошую работу и построить счастливую и успешную жизнь. Однако у судьбы оказываются совсем другие планы. Когда Джихан начинает часто спотыкаться и ронять предметы без видимого на то повода, мама отправляется вместе с ней на медицинское обследование. Выясняется, что у Джихан тяжелая врожденная болезнь позвоночника. Врачи дают неутешительные прогнозы.

"Bir Litre Gözyaşı" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 October 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 October 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 October 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 October 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 November 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 November 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 November 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 November 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 December 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 December 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 December 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 December 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
30 December 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 January 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
3 February 2019
