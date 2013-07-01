В 1-м сезоне сериала «У меня все еще есть надежда» Умут нельзя назвать счастливой. Она живет в небогатом районе Стамбула, не может продвинуться вверх по карьерной лестнице и устроить свою личную жизнь. Родственники часто ругаются между собой, в то время как очаровательная молодая девушка предает мечтам о большой любви и теплом доме. Однажды ее жизнь меняется. На одной из вечеринок главная героиня знакомится с молодым человеком, который ей нравится с первого взгляда. Озан из состоятельной семьи. Он скрывает свой роман с девушкой от родителей, поскольку они не одобрят неравный союз. Чтобы быть ближе к избраннице, Озан устраивает ее на работу...