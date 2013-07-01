Menu
Benim Hala Umudum Var 2013 - 2014, season 1

Season premiere 1 July 2013
Production year 2013
Number of episodes 33
Runtime 49 hours 30 minutes
"Benim Hala Umudum Var" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «У меня все еще есть надежда» Умут нельзя назвать счастливой. Она живет в небогатом районе Стамбула, не может продвинуться вверх по карьерной лестнице и устроить свою личную жизнь. Родственники часто ругаются между собой, в то время как очаровательная молодая девушка предает мечтам о большой любви и теплом доме. Однажды ее жизнь меняется. На одной из вечеринок главная героиня знакомится с молодым человеком, который ей нравится с первого взгляда. Озан из состоятельной семьи. Он скрывает свой роман с девушкой от родителей, поскольку они не одобрят неравный союз. Чтобы быть ближе к избраннице, Озан устраивает ее на работу...

Series rating

5.6
Rate 12 votes
"Benim Hala Umudum Var" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 July 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 July 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 July 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 July 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 July 2013
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 August 2013
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 August 2013
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 August 2013
Episode 9
Season 1 Episode 9
26 August 2013
Episode 10
Season 1 Episode 10
2 September 2013
Episode 11
Season 1 Episode 11
9 September 2013
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 September 2013
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 September 2013
Episode 14
Season 1 Episode 14
5 October 2013
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 October 2013
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 October 2013
Episode 17
Season 1 Episode 17
31 October 2013
Episode 18
Season 1 Episode 18
7 November 2013
Episode 19
Season 1 Episode 19
14 November 2013
Episode 20
Season 1 Episode 20
21 November 2013
Episode 21
Season 1 Episode 21
28 November 2013
Episode 22
Season 1 Episode 22
5 December 2013
Episode 23
Season 1 Episode 23
12 December 2013
Episode 24
Season 1 Episode 24
19 December 2013
Episode 25
Season 1 Episode 25
26 December 2013
Episode 26
Season 1 Episode 26
9 January 2014
Episode 27
Season 1 Episode 27
16 January 2014
Episode 28
Season 1 Episode 28
21 January 2014
Episode 29
Season 1 Episode 29
28 January 2014
Episode 30
Season 1 Episode 30
4 February 2014
Episode 31
Season 1 Episode 31
11 February 2014
Episode 32
Season 1 Episode 32
18 February 2014
Episode 33
Season 1 Episode 33
25 February 2014
