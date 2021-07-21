Во 2-м сезоне сериала «Шабабники» после отчисления из ешивы трое друзей пытаются добиться успеха в светском мире. Гедалия оставляет их компанию и перебирается в отдаленную ешиву на юге Израиля. Теперь парень готовится к самому важному испытанию в своей жизни – поступлению в раввинат. Авиноам, Меир, Дов в расстроенных чувствах решают основать собственную общину. Правда, свой «офис» они размещают на самой светской улице Иерусалима. Они предлагают Гедалии присоединиться к ним, но тот сомневается, что готов рискнуть всем ради дружбы. Тем временем отец Деворы приезжает в Израиль, чтобы встретиться с будущим зятем.