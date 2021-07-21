Menu
Shababnikim season 2 watch online

Shababnikim season 2 poster
Shababnikim 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Shababnikim" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Шабабники» после отчисления из ешивы трое друзей пытаются добиться успеха в светском мире. Гедалия оставляет их компанию и перебирается в отдаленную ешиву на юге Израиля. Теперь парень готовится к самому важному испытанию в своей жизни – поступлению в раввинат. Авиноам, Меир, Дов в расстроенных чувствах решают основать собственную общину. Правда, свой «офис» они размещают на самой светской улице Иерусалима. Они предлагают Гедалии присоединиться к ним, но тот сомневается, что готов рискнуть всем ради дружбы. Тем временем отец Деворы приезжает в Израиль, чтобы встретиться с будущим зятем.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb
"Shababnikim" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
21 July 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
26 July 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
1 August 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
2 August 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
8 August 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
9 August 2021
Episode 7
Season 2 Episode 7
15 August 2021
Episode 8
Season 2 Episode 8
16 August 2021
Episode 9
Season 2 Episode 9
22 August 2021
Episode 10
Season 2 Episode 10
29 August 2021
Episode 11
Season 2 Episode 11
5 September 2021
Episode 12
Season 2 Episode 12
12 September 2021
Episode 13
Season 2 Episode 13
19 September 2021
Episode 14
Season 2 Episode 14
26 September 2021
Episode 15
Season 2 Episode 15
3 October 2021
Episode 16
Season 2 Episode 16
10 October 2021
TV series release schedule
