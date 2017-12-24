В 1-м сезоне сериала «Шабабники» в современном израильском мегаполисе причудливым образом переплетаются традиционная еврейская религия, светский мир и так называемая «новая этика». Молодежь умело лавирует между культурами, общественными правилами и собственными потребностями. Авиноам, Меир, Дов и Гедалия – студенты элитарной ультраортодоксальной ешивы. Это высшее религиозное учебное заведение, после окончания которого каждый из них станет настоящим раввином. И все же молодость и тяга к приключениям частенько перевешивают в них чувство долга. Ребята наслаждаются благами современного мира, стараясь не потеряться в нем.