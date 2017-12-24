Menu
Kinoafisha TV Shows Shababnikim Seasons Season 1

Shababnikim 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Shababnikim" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шабабники» в современном израильском мегаполисе причудливым образом переплетаются традиционная еврейская религия, светский мир и так называемая «новая этика». Молодежь умело лавирует между культурами, общественными правилами и собственными потребностями. Авиноам, Меир, Дов и Гедалия – студенты элитарной ультраортодоксальной ешивы. Это высшее религиозное учебное заведение, после окончания которого каждый из них станет настоящим раввином. И все же молодость и тяга к приключениям частенько перевешивают в них чувство долга. Ребята наслаждаются благами современного мира, стараясь не потеряться в нем.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
"Shababnikim" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 1 Episode 1
24 December 2017
Season 1 Episode 2
25 December 2017
Season 1 Episode 3
31 December 2017
Season 1 Episode 4
1 January 2018
Season 1 Episode 5
7 January 2018
Season 1 Episode 6
8 January 2018
Season 1 Episode 7
14 January 2018
Season 1 Episode 8
15 January 2018
Season 1 Episode 9
22 January 2018
Season 1 Episode 10
29 January 2018
Season 1 Episode 11
5 February 2018
Season 1 Episode 12
12 February 2018
TV series release schedule
