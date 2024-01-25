В 1-м сезоне сериала «Грисельда» молодая девушка, с детства промышляющая воровством и проституцией, становится супругой торговца наркотиками Карлоса Трухильо. Она быстро погружается в необычный «семейный бизнес» и рожает преступнику троих наследников. Однако Грисельде Бланко суждено пережить и Карлоса, и еще двух мужей. Постепенно женщина берет дела в свои руки и становится известнейшей в мире наркобаронессой. Она изобретает новые способы транспортировки наркотиков и даже выпускает коллекцию женского нижнего белья с потайными кармашками для кокаина. Но рано или поздно Грисельде придется ответить за все преступления.