Griselda 2024, season 1

Griselda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Griselda Seasons Season 1

Griselda
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"Griselda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Грисельда» молодая девушка, с детства промышляющая воровством и проституцией, становится супругой торговца наркотиками Карлоса Трухильо. Она быстро погружается в необычный «семейный бизнес» и рожает преступнику троих наследников. Однако Грисельде Бланко суждено пережить и Карлоса, и еще двух мужей. Постепенно женщина берет дела в свои руки и становится известнейшей в мире наркобаронессой. Она изобретает новые способы транспортировки наркотиков и даже выпускает коллекцию женского нижнего белья с потайными кармашками для кокаина. Но рано или поздно Грисельде придется ответить за все преступления.

Series rating

7.1
Rate 15 votes
7.2 IMDb
"Griselda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Lady Comes to Town
Season 1 Episode 1
25 January 2024
Rich White People
Season 1 Episode 2
25 January 2024
Mutiny
Season 1 Episode 3
25 January 2024
Middle Management
Season 1 Episode 4
25 January 2024
Paradise Lost
Season 1 Episode 5
25 January 2024
Adios, Miami
Season 1 Episode 6
25 January 2024
TV series release schedule
