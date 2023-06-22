В 1-м сезоне шоу «Автомобили мечты Дауни» знаменитый на весь мир голливудский актер, ведущий и шоумен Роберт Дауни – младший открывает собственный автосервис для ретроавтомобилей. В жизни Роба есть две большие страсти – старинные машины со своей душой, историей и характером и защита окружающей среды. Мужчина стремится объединить их обе в одном приятном и полезном хобби. На глазах у зрителей он превращает старые развалины в суперсовременные и экологичные транспортные средства, не лишая их при этом индивидуальности. Результат его работы можно смело использовать на современных дорогах, не беспокоясь об изменениях климата.