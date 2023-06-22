Menu
Downey's Dream Cars (2023), season 1

Downey's Dream Cars season 1 poster
Downey's Dream Cars
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 6 minutes
"Downey's Dream Cars" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Автомобили мечты Дауни» знаменитый на весь мир голливудский актер, ведущий и шоумен Роберт Дауни – младший открывает собственный автосервис для ретроавтомобилей. В жизни Роба есть две большие страсти – старинные машины со своей душой, историей и характером и защита окружающей среды. Мужчина стремится объединить их обе в одном приятном и полезном хобби. На глазах у зрителей он превращает старые развалины в суперсовременные и экологичные транспортные средства, не лишая их при этом индивидуальности. Результат его работы можно смело использовать на современных дорогах, не беспокоясь об изменениях климата.

TV Show rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb
Downey's Dream Cars List of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 June 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 June 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 June 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 June 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 July 2023
TV series release schedule
