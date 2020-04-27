Южнокорейская Национальная разведывательная служба является аналогом американского ЦРУ. Это элитное подразделение страны, в котором служат только лучшие агенты. Когда-то Пак Чхан-ми (Чхве Ган-хи), Лим Е-ын (Ю Тин-ён) и Хван Ми-сун (Ким Джи-ён) считались одними из лучших в своём деле, но сейчас отошли от этой опасной работы. Внезапно появляется новое важное задание. Пак необходимо внедриться в одну из крупнейших компаний Южной Кореи, где произошла кража интеллектуальной собственности. У Лим не так давно были выявлены проблемы с координацией, поэтому вместо возможного повышения она вынуждена стать напарницей Пак. Хван забрасывает дом и хозяйство, чтобы стать третьей в этой дружной команде. Забавный боевик про женщин-шпионок Чхве Ён-хун («Доктора акушеры-гинекологи», «Высшее общество» и «Пять пальцев»).