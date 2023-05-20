Menu
MONEYpulyatory season 1 watch online

MONEYпуляторы 18+
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"MONEYpulyatory" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «MONEYпуляторы» четыре реальные одинокие женщины рассказывают журналистам и зрителям свои истории. Каждая из них тем или иным способом стала жертвой брачного афериста. Героини раскрывают всю правду о мошенниках, играющих на любви, чтобы предостеречь от них других людей. Оказывается, существует целая технология, находящаяся на грани психологии и манипуляции, которая позволяет злодеям полностью поглощать внимание своих целей. Они «катают» женщин на эмоциональных качелях, то заставляя поверить в счастливое будущее, то внушая ужас, пока не получают от союза свою выгоду.

"MONEYpulyatory" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1 Episode 1
20 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 May 2023
TV series release schedule
