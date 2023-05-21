Menu
Russian
Art i fakt 2023, season 1

Art i fakt season 1 poster
Арт и факт 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Art i fakt" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Арт и факт» полотно «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина известно на весь мир. Однако вокруг него ходит множество легенд. Действительно ли медведей за Шишкина написал кто-то из его учеников, а не сам мастер? Примерно в то же время была написана и картина Василия Перова «Тройка». Оказывается, у мальчика Васятки с нее был реальный прототип, и историкам даже известно, как сложилась его судьба. А Виктор Борисов-Мусатов уверял, что видел реальных призраков во время создания своего полотна с одноименным названием «Призраки». И наконец, картина «Демон поверженный», по легенде, изменила всю судьбу Михаила Врубеля.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb
"Art i fakt" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 June 2023
TV series release schedule
