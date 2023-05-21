В 1-м сезоне сериала «Арт и факт» полотно «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина известно на весь мир. Однако вокруг него ходит множество легенд. Действительно ли медведей за Шишкина написал кто-то из его учеников, а не сам мастер? Примерно в то же время была написана и картина Василия Перова «Тройка». Оказывается, у мальчика Васятки с нее был реальный прототип, и историкам даже известно, как сложилась его судьба. А Виктор Борисов-Мусатов уверял, что видел реальных призраков во время создания своего полотна с одноименным названием «Призраки». И наконец, картина «Демон поверженный», по легенде, изменила всю судьбу Михаила Врубеля.