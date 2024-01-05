Во 2-м сезоне сериала «СуперИвановы» в семье, которая на первый взгляд кажется обычной, каждая женщина имеет удивительный дар. Дарина обладает способностью видеть людей насквозь. Ее мама, Тамара Петровна, умеет готовить зелья. Катя, дочь Дарины, еще не раскрыла свой дар. Единственный, кто остается верен науке, это Валера, супруг Дарины и учитель физики в школе. Но однажды слухи о волшебном семействе разносятся с помощью сарафанного радио, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их повседневных проблем.