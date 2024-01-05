Menu
SuperIvanovy 2023 - 2025, season 2

SuperIvanovy season 2 poster
SuperIvanovy 16+
Title Сезон 2
Season premiere 5 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 26
Runtime 21 hours 40 minutes
"SuperIvanovy" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «СуперИвановы» в семье, которая на первый взгляд кажется обычной, каждая женщина имеет удивительный дар. Дарина обладает способностью видеть людей насквозь. Ее мама, Тамара Петровна, умеет готовить зелья. Катя, дочь Дарины, еще не раскрыла свой дар. Единственный, кто остается верен науке, это Валера, супруг Дарины и учитель физики в школе. Но однажды слухи о волшебном семействе разносятся с помощью сарафанного радио, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их повседневных проблем.

Series rating

7.4
Rate 17 votes
6.7 IMDb
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
5 January 2024
Серия 2
Season 2 Episode 2
5 January 2024
Серия 3
Season 2 Episode 3
7 October 2024
Серия 4
Season 2 Episode 4
7 October 2024
Серия 5
Season 2 Episode 5
8 October 2024
Серия 6
Season 2 Episode 6
8 October 2024
Серия 7
Season 2 Episode 7
9 October 2024
Серия 8
Season 2 Episode 8
9 October 2024
Серия 9
Season 2 Episode 9
10 October 2024
Серия 10
Season 2 Episode 10
10 October 2024
Серия 11
Season 2 Episode 11
20 July 2025
Костюмчик
Season 2 Episode 12
20 July 2025
Конкурент
Season 2 Episode 13
20 July 2025
Ради семьи
Season 2 Episode 14
20 July 2025
Запах женщины
Season 2 Episode 15
27 July 2025
Опера
Season 2 Episode 16
27 July 2025
Взрослая жизнь
Season 2 Episode 17
27 July 2025
Семейное расследование
Season 2 Episode 18
27 July 2025
Кино
Season 2 Episode 19
TBA
День сурка
Season 2 Episode 20
TBA
Главный советник
Season 2 Episode 21
TBA
Бабки в спорте
Season 2 Episode 22
TBA
Лунная прогулка
Season 2 Episode 23
TBA
Идеальные незнакомцы
Season 2 Episode 24
TBA
Выгорание
Season 2 Episode 25
TBA
Тёщезаменитель
Season 2 Episode 26
TBA
