SuperIvanovy 2023, season 1

SuperIvanovy 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 40
Runtime 33 hours 20 minutes
"SuperIvanovy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «СуперИвановы» в центре событий оказывается обычная российская семья с самой распространенной фамилией. Однако Ивановы совсем не так просты, как может показаться на первый взгляд. Каждый представитель династии обладает уникальными способностями. Дарина проникает в головы людей, ее мать Тамара Петровна обладает талантом зельеварения. Несовершеннолетняя Катя пока хранит свой дар в секрете. Единственный мужчина в семье — супруг Дарины Валера. Он не очень одобряет деяния женщин в своей семье и хранит верность научному знанию. Вскоре люди узнают о сверхъестественных способностях Ивановых...

Series rating

7.4
Rate 17 votes
6.7 IMDb
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 August 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 August 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 August 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 August 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 August 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 August 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 August 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 August 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 August 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
29 August 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
30 August 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 August 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
4 September 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
5 September 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
6 September 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 September 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
11 September 2023
Серия 18
Season 1 Episode 18
12 September 2023
Серия 19
Season 1 Episode 19
13 September 2023
Серия 20
Season 1 Episode 20
14 September 2023
Серия 21
Season 1 Episode 21
18 September 2023
Серия 22
Season 1 Episode 22
19 September 2023
Серия 23
Season 1 Episode 23
20 September 2023
Серия 24
Season 1 Episode 24
21 September 2023
Серия 25
Season 1 Episode 25
25 September 2023
Серия 26
Season 1 Episode 26
26 September 2023
Серия 27
Season 1 Episode 27
27 September 2023
Серия 28
Season 1 Episode 28
28 September 2023
Серия 29
Season 1 Episode 29
2 October 2023
Серия 30
Season 1 Episode 30
3 October 2023
Серия 31
Season 1 Episode 31
4 October 2023
Серия 32
Season 1 Episode 32
5 October 2023
Невидимка
Season 1 Episode 33
9 October 2023
Секретный ингредиент
Season 1 Episode 34
10 October 2023
Маленькие ножки
Season 1 Episode 35
11 October 2023
Активное долголетие
Season 1 Episode 36
12 October 2023
Всё хорошо в меру
Season 1 Episode 37
16 October 2023
Последний матч
Season 1 Episode 38
17 October 2023
Активисты
Season 1 Episode 39
18 October 2023
Это судьба
Season 1 Episode 40
19 October 2023
