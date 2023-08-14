В 1-м сезоне сериала «СуперИвановы» в центре событий оказывается обычная российская семья с самой распространенной фамилией. Однако Ивановы совсем не так просты, как может показаться на первый взгляд. Каждый представитель династии обладает уникальными способностями. Дарина проникает в головы людей, ее мать Тамара Петровна обладает талантом зельеварения. Несовершеннолетняя Катя пока хранит свой дар в секрете. Единственный мужчина в семье — супруг Дарины Валера. Он не очень одобряет деяния женщин в своей семье и хранит верность научному знанию. Вскоре люди узнают о сверхъестественных способностях Ивановых...