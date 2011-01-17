Во 2 сезоне шоу «Обеды от Джейми за 30 минут» прославленный ресторатор познакомит с тонкостями кулинарного дела, которым каждый может заняться у себя дома. Более того, это не потребует много сил и времени, ведь шеф всего за полчаса приготовит блюда, которые ничем не уступают ресторанным. В своей работе он использует только натуральные овощи с собственного участка, поэтому еда получается не только вкусной, но и полезной. Повар поделится рецептами куриных шашлычков, орекьетте из брокколи, фаршированной птицы, зеленого карри. Обаяние и подход к пище Джейми Оливера способны замотивировать даже тех, кто не любит готовить.