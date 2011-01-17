Menu
Jamie's 30 Minute Meals (2010), season 2

Jamie's 30 Minute Meals season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Jamie's 30 Minute Meals Seasons Season 2

Jamie's 30 Minute Meals 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Jamie's 30 Minute Meals" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Обеды от Джейми за 30 минут» прославленный ресторатор познакомит с тонкостями кулинарного дела, которым каждый может заняться у себя дома. Более того, это не потребует много сил и времени, ведь шеф всего за полчаса приготовит блюда, которые ничем не уступают ресторанным. В своей работе он использует только натуральные овощи с собственного участка, поэтому еда получается не только вкусной, но и полезной. Повар поделится рецептами куриных шашлычков, орекьетте из брокколи, фаршированной птицы, зеленого карри. Обаяние и подход к пище Джейми Оливера способны замотивировать даже тех, кто не любит готовить.

TV Show rating

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb
"Jamie's 30 Minute Meals" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Rib Eye Stir Fry
Season 2 Episode 1
17 January 2011
Thai Green Curry
Season 2 Episode 2
18 January 2011
Spaghetti
Season 2 Episode 3
19 January 2011
Tapas Feast
Season 2 Episode 4
20 January 2011
Super-Fast Beef Hash
Season 2 Episode 5
21 January 2011
Spring Lamb
Season 2 Episode 6
24 January 2011
Mustard Chicken
Season 2 Episode 7
25 January 2011
Trapani-Style Rigatoni
Season 2 Episode 8
26 January 2011
Sticky Pan-Fried Scallops
Season 2 Episode 9
27 January 2011
Cheat's Pizza
Season 2 Episode 10
28 January 2011
Crispy Salmon
Season 2 Episode 11
31 January 2011
Wonky Summer Pasta
Season 2 Episode 12
1 February 2011
Stuffed Cypriot Chicken
Season 2 Episode 13
2 February 2011
British Picnic
Season 2 Episode 14
3 February 2011
Sardines
Season 2 Episode 15
4 February 2011
Steak Indian-Style
Season 2 Episode 16
7 February 2011
Tasty Crusted Cod
Season 2 Episode 17
8 February 2011
Chicken Skewers
Season 2 Episode 18
9 February 2011
Broccoli Orecchiette
Season 2 Episode 19
10 February 2011
Smoked Salmon
Season 2 Episode 20
11 February 2011
TV series release schedule
