В 1 сезоне шоу «Обеды от Джейми за 30 минут» мировая знаменитость от мира кулинарии приоткроет завесу тайны своего любимого дела. Оставаясь верным себе, Оливер продолжит готовить вкусную еду из натуральных ингредиентов, однако в необычном формате: готовка каждого блюда будет занимать не более получаса. Повар поделится секретами мастерства, рецептами тайского карри, макаронной запеканки, шпинатного пирога и многих других блюд, которые подойдут как вегетарианцам, так и любителям мяса. Благодаря стараниям шефа теперь даже люди, у которых нет времени стоять у плиты, не останутся голодными.