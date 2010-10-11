Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Jamie's 30 Minute Meals (2010), season 1

Jamie's 30 Minute Meals season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jamie's 30 Minute Meals Seasons Season 1

Jamie's 30 Minute Meals 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Jamie's 30 Minute Meals" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Обеды от Джейми за 30 минут» мировая знаменитость от мира кулинарии приоткроет завесу тайны своего любимого дела. Оставаясь верным себе, Оливер продолжит готовить вкусную еду из натуральных ингредиентов, однако в необычном формате: готовка каждого блюда будет занимать не более получаса. Повар поделится секретами мастерства, рецептами тайского карри, макаронной запеканки, шпинатного пирога и многих других блюд, которые подойдут как вегетарианцам, так и любителям мяса. Благодаря стараниям шефа теперь даже люди, у которых нет времени стоять у плиты, не останутся голодными.

TV Show rating

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb
"Jamie's 30 Minute Meals" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Piri Piri Chicken
Season 1 Episode 1
11 October 2010
Thai Red Prawn Curry
Season 1 Episode 2
12 October 2010
Roast Beef
Season 1 Episode 3
13 October 2010
Spinach and Feta
Season 1 Episode 4
14 October 2010
Jool's Pasta and Jam and Frangipane Tarts
Season 1 Episode 5
15 October 2010
Rogan Josh
Season 1 Episode 6
18 October 2010
Duck Salad
Season 1 Episode 7
19 October 2010
Oozy Mushroom Risotto
Season 1 Episode 8
20 October 2010
Steak Sarnie
Season 1 Episode 9
21 October 2010
Chicken Pie
Season 1 Episode 10
22 October 2010
Fish Tray Bake
Season 1 Episode 11
25 October 2010
Cauliflower Macaroni
Season 1 Episode 12
26 October 2010
Stuffed Focaccia
Season 1 Episode 13
27 October 2010
Moroccan Lamb
Season 1 Episode 14
28 October 2010
Sea Bass and Crispy Pancetta
Season 1 Episode 15
29 October 2010
Summer Veg Lasagne
Season 1 Episode 16
1 November 2010
Smoky Haddock Corn Chowder
Season 1 Episode 17
2 November 2010
Kinda Sausage Cassoulet
Season 1 Episode 18
3 November 2010
Asian Style Salmon
Season 1 Episode 19
4 November 2010
Killer Jerk Chicken
Season 1 Episode 20
5 November 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more