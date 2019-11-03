Menu
Rycar nashego vremeni season 1 watch online

Rycar nashego vremeni season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rycar nashego vremeni Seasons Season 1

Рыцарь нашего времени 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Rycar nashego vremeni" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Рыцарь нашего времени» известный и успешный бизнесмен Дмитрий Силотский страдает от редкого психического расстройства «жамэвю». Он не узнает давно знакомые ему места и людей и не верит, что его жизнь – действительно его. Все усугубляется, когда бесследно исчезает его друг и помощник Владимир Качков. Вот только теперь Силотский, также известный среди приятелей как Ланселот, даже не уверен, существовал ли этот человек на самом деле или тоже был плодом его воображения. Разгадать эту психологически-детективную загадку он поручает частным детективам Макару Илюшину и Сергею Бабкину.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
"Rycar nashego vremeni" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 November 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 November 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 November 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 November 2019
TV series release schedule
