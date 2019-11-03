В 1-м сезоне сериала «Рыцарь нашего времени» известный и успешный бизнесмен Дмитрий Силотский страдает от редкого психического расстройства «жамэвю». Он не узнает давно знакомые ему места и людей и не верит, что его жизнь – действительно его. Все усугубляется, когда бесследно исчезает его друг и помощник Владимир Качков. Вот только теперь Силотский, также известный среди приятелей как Ланселот, даже не уверен, существовал ли этот человек на самом деле или тоже был плодом его воображения. Разгадать эту психологически-детективную загадку он поручает частным детективам Макару Илюшину и Сергею Бабкину.