Working: What We Do All Day 2023, season 1

Working: What We Do All Day season 1 poster
Season premiere 17 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Working: What We Do All Day" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Работа: Что мы делаем весь день» авторы проекта пытаются разобраться, что значит работа для современных американцев. Для одних это призвание, а для других – способ заработка. Этот документальный сериал исследует значение работы для современных американских граждан во времена стремительных перемен. Бывший американский лидер Барак Обама наряду с другими людьми рассказывает о своем пути. Еще будучи студентом колледжа, Обама вдохновился книгой Стадса Теркеля «Работа» 1974 года, которая произвела революцию в дискурсе о профессиональной деятельности. Автор спросил обычных людей, чем они занимаются каждый день. 

Series rating

6.5
Rate 12 votes
"Working: What We Do All Day" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Service Jobs
Season 1 Episode 1
17 May 2023
The Middle
Season 1 Episode 2
17 May 2023
Dream Jobs
Season 1 Episode 3
17 May 2023
The Boss
Season 1 Episode 4
17 May 2023
