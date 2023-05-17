В 1-м сезоне сериала «Работа: Что мы делаем весь день» авторы проекта пытаются разобраться, что значит работа для современных американцев. Для одних это призвание, а для других – способ заработка. Этот документальный сериал исследует значение работы для современных американских граждан во времена стремительных перемен. Бывший американский лидер Барак Обама наряду с другими людьми рассказывает о своем пути. Еще будучи студентом колледжа, Обама вдохновился книгой Стадса Теркеля «Работа» 1974 года, которая произвела революцию в дискурсе о профессиональной деятельности. Автор спросил обычных людей, чем они занимаются каждый день.