The Full Monty 2023, season 1

The Full Monty
Season premiere 14 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"The Full Monty" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мужской стриптиз» в центре событий оказываются несколько предприимчивых и инициативных мужчин, которые уже пережили немало приключений вместе. Прошло четверть века с тех пор, как главные герои решили справиться с безработицей и организовали собственное стриптиз-шоу. С тех пор утекло немало воды, и сейчас перед друзьями стоят иные задачи. Они совсем скоро выйдут на пенсию. Каждый переживает собственный кризис и справляется с личными проблемами. Гэз никак не может наладить отношения с дочерью, а Дейва, наоборот, расстраивает, что у него нет детей. События происходят в Шеффилде.

Season 1
Leveling Up
Season 1 Episode 1
14 June 2023
Supply Chain Economics
Season 1 Episode 2
14 June 2023
La Vie En Rose
Season 1 Episode 3
14 June 2023
Homing
Season 1 Episode 4
14 June 2023
Re-Homing
Season 1 Episode 5
14 June 2023
Welcome to the Job of Your Dreams
Season 1 Episode 6
14 June 2023
No Man Left Behind
Season 1 Episode 7
14 June 2023
It's Not the Waking, It's the Rising
Season 1 Episode 8
14 June 2023
