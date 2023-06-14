В 1-м сезоне сериала «Мужской стриптиз» в центре событий оказываются несколько предприимчивых и инициативных мужчин, которые уже пережили немало приключений вместе. Прошло четверть века с тех пор, как главные герои решили справиться с безработицей и организовали собственное стриптиз-шоу. С тех пор утекло немало воды, и сейчас перед друзьями стоят иные задачи. Они совсем скоро выйдут на пенсию. Каждый переживает собственный кризис и справляется с личными проблемами. Гэз никак не может наладить отношения с дочерью, а Дейва, наоборот, расстраивает, что у него нет детей. События происходят в Шеффилде.