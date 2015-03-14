Menu
Moy blizkiy vrag 2015, season 1

Мой близкий враг 12+
Сезон 1
Season premiere 14 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Moy blizkiy vrag" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой близкий враг» сестры Саша и Лиза воспитывались в одной семье, но их мало что связывает. Саша выросла надменной и циничной девушкой, которая всегда думает только о себе. Лиза, напротив, всегда старалась угодить родителям, хорошо училась и заботилась о близких. Во время ее свадьбы Саша начала соблазнять жениха. Разъяренный отец девушек в сердцах выдал страшную семейную тайну: Саша не является его родной дочерью. Он взял в жены ее мать, когда та уже ждала ребенка. Саша в отчаянии покинула дом с твердым намерением отомстить: родителям – за обман, а сестре – за то, что ее всегда любили больше…

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Moy blizkiy vrag" season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 March 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 March 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 March 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 March 2015
TV series release schedule
