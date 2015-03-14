В 1-м сезоне сериала «Мой близкий враг» сестры Саша и Лиза воспитывались в одной семье, но их мало что связывает. Саша выросла надменной и циничной девушкой, которая всегда думает только о себе. Лиза, напротив, всегда старалась угодить родителям, хорошо училась и заботилась о близких. Во время ее свадьбы Саша начала соблазнять жениха. Разъяренный отец девушек в сердцах выдал страшную семейную тайну: Саша не является его родной дочерью. Он взял в жены ее мать, когда та уже ждала ребенка. Саша в отчаянии покинула дом с твердым намерением отомстить: родителям – за обман, а сестре – за то, что ее всегда любили больше…