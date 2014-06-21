Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Muzh na chas 2014, season 1

Muzh na chas season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Muzh na chas Seasons Season 1

Муж на час 12+
Title Cезон 1
Season premiere 21 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Muzh na chas" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Муж на час» у героя в один момент жизни все пошло наперекосяк. Будучи сотрудником центра научных исследований, он отдал много сил и времени на проект по созданию нового типа авиационного двигателя. Однако его коварный коллега, узнавший о наработках, присвоил его достижения, вынудив героя уволиться. В это же время жена уехала в другую страну, сославшись на деловую поездку. Герой заподозрил ее в связи с боссом. Новая страница его жизни началась с того, что соседка обратилась за помощью. У нее сломался телевизор. Она вызвала мастера, но тот не приходил. Когда герой справился с задачей, пришли сотрудники фирмы «Муж на час»...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Muzh na chas" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 June 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 June 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 June 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 June 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more