В 1-м сезоне сериала «Муж на час» у героя в один момент жизни все пошло наперекосяк. Будучи сотрудником центра научных исследований, он отдал много сил и времени на проект по созданию нового типа авиационного двигателя. Однако его коварный коллега, узнавший о наработках, присвоил его достижения, вынудив героя уволиться. В это же время жена уехала в другую страну, сославшись на деловую поездку. Герой заподозрил ее в связи с боссом. Новая страница его жизни началась с того, что соседка обратилась за помощью. У нее сломался телевизор. Она вызвала мастера, но тот не приходил. Когда герой справился с задачей, пришли сотрудники фирмы «Муж на час»...