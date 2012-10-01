Menu
Чкалов 16+
Season premiere 1 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Чкалов» действие происходит в СССР в 1924 году. Из Серпуховской летной школы выпускаются двое лучших курсантов – Александр Анисимов и Валерий Чкалов. Ребята крепко дружат между собой и, соревнуясь, выделывают в небе непревзойденные виражи. Их обоих распределяют на службу в Ленинград, в Краснознамeнную истребительную эскадрилью. Как дружба, так и соперничество парней продолжается. Они оба влюбляются в Ольгу Орехову – юную талантливую пианистку. Та предпочитает Валеру, но их тихое семейное счастье длится недолго. Летчика переводят в Брянск, и ему приходится покинуть любимую.

6.0
Rate 12 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 October 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 October 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 October 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 October 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 October 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 October 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 October 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 October 2012
