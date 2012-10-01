В 1-м сезоне сериала «Чкалов» действие происходит в СССР в 1924 году. Из Серпуховской летной школы выпускаются двое лучших курсантов – Александр Анисимов и Валерий Чкалов. Ребята крепко дружат между собой и, соревнуясь, выделывают в небе непревзойденные виражи. Их обоих распределяют на службу в Ленинград, в Краснознамeнную истребительную эскадрилью. Как дружба, так и соперничество парней продолжается. Они оба влюбляются в Ольгу Орехову – юную талантливую пианистку. Та предпочитает Валеру, но их тихое семейное счастье длится недолго. Летчика переводят в Брянск, и ему приходится покинуть любимую.