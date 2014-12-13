В 1-м сезоне сериала «Когда его совсем не ждешь» Соня и Леша много лет пытаются стать родителями, но безрезультатно. Соня впала в отчаяние. Наконец супруги решаются на то, чтобы прибегнуть к искусственному оплодотворению. Это дорогостоящая процедура. Все меняется, когда Леше становится известно о существовании у него внебрачной дочери. Мать девочки погибла. Леша сообщает жене, что намерен воспитывать этого ребенка. Он больше не хочет тратить деньги на бесплодные попытки завести детей с ней. Мужчина намерен вкладывать средства в свою новоявленную дочь. Соня не может справиться с потрясением.