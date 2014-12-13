Menu
Kogda ego sovsem ne zhdesh 2014, season 1

Kogda ego sovsem ne zhdesh season 1 poster
Когда его совсем не ждешь 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kogda ego sovsem ne zhdesh" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Когда его совсем не ждешь» Соня и Леша много лет пытаются стать родителями, но безрезультатно. Соня впала в отчаяние. Наконец супруги решаются на то, чтобы прибегнуть к искусственному оплодотворению. Это дорогостоящая процедура. Все меняется, когда Леше становится известно о существовании у него внебрачной дочери. Мать девочки погибла. Леша сообщает жене, что намерен воспитывать этого ребенка. Он больше не хочет тратить деньги на бесплодные попытки завести детей с ней. Мужчина намерен вкладывать средства в свою новоявленную дочь. Соня не может справиться с потрясением.

"Kogda ego sovsem ne zhdesh" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 December 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 December 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 December 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 December 2014
TV series release schedule
