Odin na vseh 2013 - 2014, season 2

Odin na vseh season 2 poster
Один на всех 12+
Title Сезон 2. Снова один на всех
Season premiere 30 August 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Odin na vseh" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Снова один на всех» приключения 40-летнего военнослужащего в отставке Евгения Геннадьевича продолжаются. После развода с женой он попал в дом своего детства, где остались одни женщины — старухи, дамы преклонного возраста с дочками, молодые одинокие матери с маленькими детьми. Герой почувствовал, что он может помочь женщинам, которые живут в этом доме. Каждая находит в нем того мужчину, который ей так нужен, — супруг, отец, сын, приятель. Он может заступиться и поддержать в тяжелый момент. Евгений Геннадьевич продолжает распутывать непростые ситуации, в которых оказываются героини, и искать виновников.

Series rating

5.3
Rate 12 votes
"Odin na vseh" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Снова один на всех. Серия 1
Season 2 Episode 1
30 August 2014
Снова один на всех. Серия 2
Season 2 Episode 2
30 August 2014
Снова один на всех. Серия 3
Season 2 Episode 3
30 August 2014
Снова один на всех. Серия 4
Season 2 Episode 4
30 August 2014
TV series release schedule
