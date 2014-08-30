Во 2-м сезоне сериала «Снова один на всех» приключения 40-летнего военнослужащего в отставке Евгения Геннадьевича продолжаются. После развода с женой он попал в дом своего детства, где остались одни женщины — старухи, дамы преклонного возраста с дочками, молодые одинокие матери с маленькими детьми. Герой почувствовал, что он может помочь женщинам, которые живут в этом доме. Каждая находит в нем того мужчину, который ей так нужен, — супруг, отец, сын, приятель. Он может заступиться и поддержать в тяжелый момент. Евгений Геннадьевич продолжает распутывать непростые ситуации, в которых оказываются героини, и искать виновников.