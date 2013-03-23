В 1-м сезоне сериала «Снова один на всех» 40-летний военнослужащий Евгений Геннадьевич развелся с супругой, оставив ей все имущество, и остался один на улице. Он вернулся в город, где провел ранние годы своей жизни. С момента смерти его матери там стояла пустая квартира в стареньком доме на окраине. Александров с трудом узнал свой дом – он почти разрушен. Затем герой столкнулся с подругой детства Лидой. Несмотря на то что они с Александровым одного возраста, она кажется совсем старухой. Лида пережила немало проблем в жизни. От нее Александров узнал, что в доме, где он провел детские годы, остались только женщины...