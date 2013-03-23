Menu
Odin na vseh 2013 - 2014 season 1

Один на всех 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 March 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Снова один на всех» 40-летний военнослужащий Евгений Геннадьевич развелся с супругой, оставив ей все имущество, и остался один на улице. Он вернулся в город, где провел ранние годы своей жизни. С момента смерти его матери там стояла пустая квартира в стареньком доме на окраине. Александров с трудом узнал свой дом – он почти разрушен. Затем герой столкнулся с подругой детства Лидой. Несмотря на то что они с Александровым одного возраста, она кажется совсем старухой. Лида пережила немало проблем в жизни. От нее Александров узнал, что в доме, где он провел детские годы, остались только женщины...

5.3
Rate 12 votes
Один на всех. Серия 1
Season 1 Episode 1
23 March 2013
Один на всех. Серия 2
Season 1 Episode 2
23 March 2013
Один на всех. Серия 3
Season 1 Episode 3
23 March 2013
Один на всех. Серия 4
Season 1 Episode 4
23 March 2013
