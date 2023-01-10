В 1-м сезоне сериала «Принцесса без короны» в центре событий оказывается 10-летняя девочка по имени Масал с непростой судьбой. Мама воспитывала ее в иллюзиях, что мир полон добра и света. Но после того, как родительница с сердечным приступом попала в больницу, малышка стала стремительно взрослеть. На ее плечи легли тяготы заботы о себе и родительницы. Теперь улицы Стамбула уже не казались главной героине такими волшебными. Она стала лгать людям, использовать их в своих целях и красть. Встреча с учителем по имени Эвгин изменила ее жизнь. Девочка вновь поняла, что в этом ужасном мире она не одинока. Своим оптимизмом и заботой он вернул ей надежду.