Taçsız Prenses 2023, season 1

Taçsız Prenses
Season premiere 10 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 32 hours 30 minutes
"Taçsız Prenses" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Принцесса без короны» в центре событий оказывается 10-летняя девочка по имени Масал с непростой судьбой. Мама воспитывала ее в иллюзиях, что мир полон добра и света. Но после того, как родительница с сердечным приступом попала в больницу, малышка стала стремительно взрослеть. На ее плечи легли тяготы заботы о себе и родительницы. Теперь улицы Стамбула уже не казались главной героине такими волшебными. Она стала лгать людям, использовать их в своих целях и красть. Встреча с учителем по имени Эвгин изменила ее жизнь. Девочка вновь поняла, что в этом ужасном мире она не одинока. Своим оптимизмом и заботой он вернул ей надежду.

6.3 IMDb
Taçsız Prenses List of episodes TV series release schedule
Episode 1
10 January 2023
Episode 2
17 January 2023
Episode 3
24 January 2023
Episode 4
31 January 2023
Episode 5
21 February 2023
Episode 6
28 February 2023
Episode 7
7 March 2023
Episode 8
14 March 2023
Episode 9
21 March 2023
Episode 10
28 March 2023
Episode 11
17 June 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 June 2023
13. Bölüm
24 June 2023
