Zagadka na dvoih. Fevralskaya siren 2023, season 1

Загадка на двоих. Февральская сирень 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Загадка на двоих. Февральская сирень» мать-одиночка Леля постоянно ходит со своим сыном Максимом по врачам. Медики рекомендуют ей купить собаку, поскольку прогулки на свежем воздухе благотворно скажутся на здоровье ее сына. Да и появление в доме четвероногих любимцев отразится на психике в правильном ключе. Женщина готова на этот шаг. Она ответственно подходит к данному вопросу и обращается за помощью к кинологу, чтобы тот помог ее ребенку правильно взаимодействовать с псом. История складывается непредсказуемо, когда на первом же занятии в сквере они находят мертвое тело молодой женщины…

Серия 1
Season 1 Episode 1
13 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 May 2023
