В 1-м сезоне сериала «Загадка на двоих. Февральская сирень» мать-одиночка Леля постоянно ходит со своим сыном Максимом по врачам. Медики рекомендуют ей купить собаку, поскольку прогулки на свежем воздухе благотворно скажутся на здоровье ее сына. Да и появление в доме четвероногих любимцев отразится на психике в правильном ключе. Женщина готова на этот шаг. Она ответственно подходит к данному вопросу и обращается за помощью к кинологу, чтобы тот помог ее ребенку правильно взаимодействовать с псом. История складывается непредсказуемо, когда на первом же занятии в сквере они находят мертвое тело молодой женщины…