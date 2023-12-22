Menu
Kuplyu aktrisu season 1 watch online

Kuplyu aktrisu season 1 poster
Kuplyu aktrisu 18+
Season premiere 22 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Kuplyu aktrisu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Куплю актрису» охранник Гриша хочет воплотить в жизнь свою мечту. Имя его мечты – Ирина Синицына. Гриша, который когда-то был пилотом, а впоследствии устроился работать в телевизионный центр, влюблен в известную актрису. Он сморит все серии проектов, где снимается Ирина. Однако гордая и эпатажная звезда на какого-то охранника вовсе не обращает внимания. Все меняется, когда карьера и репутация знаменитости стремительно рушатся. Гриша предлагает ей договор на отношения и получает шанс познать все прелести жизни с актрисой.

Series rating

7.1
Rate 14 votes
"Kuplyu aktrisu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 December 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 December 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 December 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 January 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 January 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 January 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 January 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 February 2024
