В 1-м сезоне сериала «Куплю актрису» охранник Гриша хочет воплотить в жизнь свою мечту. Имя его мечты – Ирина Синицына. Гриша, который когда-то был пилотом, а впоследствии устроился работать в телевизионный центр, влюблен в известную актрису. Он сморит все серии проектов, где снимается Ирина. Однако гордая и эпатажная звезда на какого-то охранника вовсе не обращает внимания. Все меняется, когда карьера и репутация знаменитости стремительно рушатся. Гриша предлагает ей договор на отношения и получает шанс познать все прелести жизни с актрисой.