В 1-м сезоне сериала «Абонемент на расследование. Опасные желания» Станислав Талич остается жить и работать в провинции, не желая больше возвращаться в шумную Москву. Но к нему в библиотеку вновь без приглашения является сотрудница полиции Гликерия Давыдова – привлекательная, но чрезмерно боевая дама. Девушка уверяет, что на его новое рабочее место ее привели улики. Гликерия расследует странную смерть руководителя местного департамента культуры. Все выглядит так, словно он покончил с собой, но предполагаемый убийца все же оставил след: он сдвинул предсмертную записку жертвы с первоначального места и испачкал стол в крови.