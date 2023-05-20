Menu
Abonement na rassledovanie. Opasnye zhelaniya 2023, season 1

Kinoafisha TV Shows Abonement na rassledovanie. Opasnye zhelaniya Seasons Season 1

Абонемент на расследование. Опасные желания 12+
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Abonement na rassledovanie. Opasnye zhelaniya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Абонемент на расследование. Опасные желания» Станислав Талич остается жить и работать в провинции, не желая больше возвращаться в шумную Москву. Но к нему в библиотеку вновь без приглашения является сотрудница полиции Гликерия Давыдова – привлекательная, но чрезмерно боевая дама. Девушка уверяет, что на его новое рабочее место ее привели улики. Гликерия расследует странную смерть руководителя местного департамента культуры. Все выглядит так, словно он покончил с собой, но предполагаемый убийца все же оставил след: он сдвинул предсмертную записку жертвы с первоначального места и испачкал стол в крови.

"Abonement na rassledovanie. Opasnye zhelaniya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 May 2023
