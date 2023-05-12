Menu
Тайна «Белой вороны» 12+
Title Сезон 1
Season premiere 12 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Тайна «Белой вороны» в городе происходит череда загадочных смертей. Некоторые из них выглядят вполне естественно, и доказать их взаимосвязь практически невозможно… пока за дело не берутся частные детективы Мария и Максим. Они находят нечто, что связывает всех жертв: все они были пациентами дорогой клиники психотерапии и неврологии «Белая ворона». Заведением руководит скандально известная на всю страну психотерапевт Ася Маевская – очень обаятельная, но загадочная и даже пугающая дама. Маша не доверяет этой женщине, но Макс покорен ее харизмой. Тогда Маша решает подойти к делу с другой стороны…

6.7
Rate 11 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 May 2023
