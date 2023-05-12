В 1-м сезоне сериала «Тайна «Белой вороны» в городе происходит череда загадочных смертей. Некоторые из них выглядят вполне естественно, и доказать их взаимосвязь практически невозможно… пока за дело не берутся частные детективы Мария и Максим. Они находят нечто, что связывает всех жертв: все они были пациентами дорогой клиники психотерапии и неврологии «Белая ворона». Заведением руководит скандально известная на всю страну психотерапевт Ася Маевская – очень обаятельная, но загадочная и даже пугающая дама. Маша не доверяет этой женщине, но Макс покорен ее харизмой. Тогда Маша решает подойти к делу с другой стороны…