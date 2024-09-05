Menu
Trassa season 1 watch online

Trassa season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Trassa Seasons Season 1

Trassa 18+
Title Сезон 1
Season premiere 5 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 40 minutes

Series rating

7.8
Rate 14 votes
"Trassa" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 1 Episode 1
5 September 2024
Season 1 Episode 2
5 September 2024
Season 1 Episode 3
12 September 2024
Season 1 Episode 4
19 September 2024
Season 1 Episode 5
26 September 2024
Season 1 Episode 6
3 October 2024
Season 1 Episode 7
10 October 2024
Season 1 Episode 8
17 October 2024
Season 1 Episode 9
24 October 2024
Season 1 Episode 10
31 October 2024
TV series release schedule
