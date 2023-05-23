Menu
Stat shefom (2023), season 1

Stat shefom season 1 poster
Стать шефом 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 19 hours 30 minutes
"Stat shefom" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Стать шефом» по результатам кастингов в проекте остаются 20 самых перспективных молодых поваров. Им предстоят несколько недель тяжелых испытаний, соперничества и кулинарных мастер-классов от лучших шефов России и мира. По итогам каждой недели слабейший конкурсант будет «вылетать» из проекта, пока не останется один лучший. Жюри проекта возглавит бренд-шеф легендарного ресторана «Метрополь», создатель мишленовского ресторана SAVVA и обладатель множества кулинарных премий Андрей Шмаков. Компанию ему составят телеведущий Александр Белькович и фудблогер Алиса Полунина, а также приглашенные российские звезды.

Stat shefom List of episodes TV series release schedule
Season 1
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
23 May 2023
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
TBA
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
TBA
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
TBA
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
TBA
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
TBA
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
TBA
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
TBA
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
TBA
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
TBA
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
TBA
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
TBA
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
TBA
