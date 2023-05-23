В 1-м сезоне шоу «Стать шефом» по результатам кастингов в проекте остаются 20 самых перспективных молодых поваров. Им предстоят несколько недель тяжелых испытаний, соперничества и кулинарных мастер-классов от лучших шефов России и мира. По итогам каждой недели слабейший конкурсант будет «вылетать» из проекта, пока не останется один лучший. Жюри проекта возглавит бренд-шеф легендарного ресторана «Метрополь», создатель мишленовского ресторана SAVVA и обладатель множества кулинарных премий Андрей Шмаков. Компанию ему составят телеведущий Александр Белькович и фудблогер Алиса Полунина, а также приглашенные российские звезды.