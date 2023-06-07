Menu
Arnold 2023, season 1

Arnold season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Arnold Seasons Season 1

Arnold 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Arnold" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Арнольд» в центре событий оказывается один из самых знаменитых, богатых, успешных и сексуальных мужчин на планете Земля – Арнольд Шварценеггер. Сегодня мы знаем этого человека как актера, культуриста, политика и предпринимателя. На своем веку он успел и сняться в десятках главных ролей, и даже стать губернатором американского штата Калифорния. Но когда-то он был обычным юным пареньком – эмигрантом из далекой Австрии, который осмелился пойти за своей мечтой. Сюжет разворачивается, когда молодой Арни переезжает в США и начинает ходить по кастингам, еще не зная, какая великая судьба ждет его впереди.

Series rating

7.9
Rate 11 votes
"Arnold" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Athlete
Season 1 Episode 1
7 June 2023
Actor
Season 1 Episode 2
7 June 2023
American
Season 1 Episode 3
7 June 2023
TV series release schedule
