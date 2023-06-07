В 1-м сезоне сериала «Арнольд» в центре событий оказывается один из самых знаменитых, богатых, успешных и сексуальных мужчин на планете Земля – Арнольд Шварценеггер. Сегодня мы знаем этого человека как актера, культуриста, политика и предпринимателя. На своем веку он успел и сняться в десятках главных ролей, и даже стать губернатором американского штата Калифорния. Но когда-то он был обычным юным пареньком – эмигрантом из далекой Австрии, который осмелился пойти за своей мечтой. Сюжет разворачивается, когда молодой Арни переезжает в США и начинает ходить по кастингам, еще не зная, какая великая судьба ждет его впереди.