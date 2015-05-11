Menu
Barista 2015, season 1

Бариста 12+
Title Сезон 1
Season premiere 11 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Barista" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бариста» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Валерия, которая умеет готовить потрясающий кофе с узорами на поверхности по уникальному рецепту. Несмотря на то что она работает в простеньком кафе, клиенты толпами приходят туда, чтобы насладиться этим великолепным напитком, который умеет делать только Лера. Однажды в кафе приходит загадочный посетитель. Лере почему-то кажется, что она уже видела его лицо. Настоящим шоком становится смерть этого человека спустя некоторое время. У него прихватило сердце буквально в двух шагах от заведения, где работает Лера...

"Barista" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 May 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 May 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 May 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 May 2015
