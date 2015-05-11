В 1-м сезоне сериала «Бариста» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Валерия, которая умеет готовить потрясающий кофе с узорами на поверхности по уникальному рецепту. Несмотря на то что она работает в простеньком кафе, клиенты толпами приходят туда, чтобы насладиться этим великолепным напитком, который умеет делать только Лера. Однажды в кафе приходит загадочный посетитель. Лере почему-то кажется, что она уже видела его лицо. Настоящим шоком становится смерть этого человека спустя некоторое время. У него прихватило сердце буквально в двух шагах от заведения, где работает Лера...