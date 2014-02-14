Menu
Ya budu zhdat tebya vsegda 2014, season 1

Ya budu zhdat tebya vsegda season 1 poster
Я буду ждать тебя всегда 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Я буду ждать тебя всегда» Алена становится студенткой заочного курса сельскохозяйственной академии и возвращается в деревню, чтобы помогать бабушке. За ней тут же начинает ухаживать ее друг детства, недавно вернувшийся из армии. Он даже просит соседку Алены замолвить за него словечко перед девушкой. Алена отказывает ему, решительно заявляя, что под венец отправится только с любимым мужчиной. Вскоре бабушка-бухгалтер пристраивает внучку к себе на службу. Толик все чаще прикладывается к бутылке, не в силах вынести отказа. В это время из Британии прилетает молодой человек, который является сыном Алениного начальника.

4.9
Rate 11 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 February 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 February 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 February 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 February 2014
