В 1-м сезоне сериала «Я буду ждать тебя всегда» Алена становится студенткой заочного курса сельскохозяйственной академии и возвращается в деревню, чтобы помогать бабушке. За ней тут же начинает ухаживать ее друг детства, недавно вернувшийся из армии. Он даже просит соседку Алены замолвить за него словечко перед девушкой. Алена отказывает ему, решительно заявляя, что под венец отправится только с любимым мужчиной. Вскоре бабушка-бухгалтер пристраивает внучку к себе на службу. Толик все чаще прикладывается к бутылке, не в силах вынести отказа. В это время из Британии прилетает молодой человек, который является сыном Алениного начальника.