Raging Abe Simpson and His Grumbling Grandson in "The Curse of the Flying Hellfish"
Season 7 / Episode 2228 April 1996
Much Apu About Nothing
Season 7 / Episode 235 May 1996
Homerpalooza
Season 7 / Episode 2419 May 1996
Summer of 4 ft. 2
Season 7 / Episode 2519 May 1996
Episode description
В 7 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» мистер Бернс находится в коме, в то время как шеф полиции Виггам ищет таинственного стрелка. Подозрения падают на каждого, включая помощника Вэйлона и начальника службы безопасности АЭС Гомера.
