Jack Whitehall: Travels with My Father (2017), season 5

Jack Whitehall: Travels with My Father season 5 poster
Jack Whitehall: Travels with My Father 16+
Season premiere 14 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
"Jack Whitehall: Travels with My Father" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» зрителям предстоит увидеть последнее приключение родственников. В этот раз жизнелюбивому Джэку и ворчливому Майклу мешают передвигаться коронавирусные ограничения, поэтому они остаются в Великобритании, недалеко от родного дома. Но это не значит, что на знакомых землях им будет скучно. Уайтхоллы попытаются найти лох-несское чудовище, прогуляются по дому, где когда-то жил Черчилль, попробуют высокую кухню, а затем подведут итоги своих совместных путешествий.

TV Show rating

7.4
Rate 13 votes
"Jack Whitehall: Travels with My Father" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
14 September 2021
Episode 2
14 September 2021
The Best Of Travels with My Father
14 September 2021
TV series release schedule
