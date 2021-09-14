В 5-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» зрителям предстоит увидеть последнее приключение родственников. В этот раз жизнелюбивому Джэку и ворчливому Майклу мешают передвигаться коронавирусные ограничения, поэтому они остаются в Великобритании, недалеко от родного дома. Но это не значит, что на знакомых землях им будет скучно. Уайтхоллы попытаются найти лох-несское чудовище, прогуляются по дому, где когда-то жил Черчилль, попробуют высокую кухню, а затем подведут итоги своих совместных путешествий.