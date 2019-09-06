В 3-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» британский комик вновь выясняет отношения со своим несносным, но все-таки любимым родителем. Он успел иммигрировать в США, а теперь пытается уговорить отца последовать его примеру и затевает совместную поездку по разным штатам. Несмотря на то что Майкл легок на подъем, он категорически отказывается от переезда. По традиции отношения родственников наполнены непониманием и взаимной язвительностью. Смогут ли они объединиться, когда их приключения нарушит неожиданное обстоятельство?