Jack Whitehall: Travels with My Father (2017), season 3

Jack Whitehall: Travels with My Father 16+
Season premiere 6 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 2
Runtime 60 minutes
"Jack Whitehall: Travels with My Father" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» британский комик вновь выясняет отношения со своим несносным, но все-таки любимым родителем. Он успел иммигрировать в США, а теперь пытается уговорить отца последовать его примеру и затевает совместную поездку по разным штатам. Несмотря на то что Майкл легок на подъем, он категорически отказывается от переезда. По традиции отношения родственников наполнены непониманием и взаимной язвительностью. Смогут ли они объединиться, когда их приключения нарушит неожиданное обстоятельство?

7.4
Rate 13 votes
Episode 1
6 September 2019
Episode 2
6 September 2019
