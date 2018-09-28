Menu
Jack Whitehall: Travels with My Father (2017), season 2

Season premiere 28 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 30 minutes
"Jack Whitehall: Travels with My Father" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» пожилой папа главного героя входит во вкус и решает снова попробовать себя в качестве туриста. На этот раз маршрут будет принципиально иным и родственники отправятся в путешествие по странам Европы. Их ждут Германия, Украина, Венгрия, Румыния и Турция. Они поприсутствуют на необычных мероприятиях, увидят тайные достопримечательности, но без неприятностей не обойдется: всю дорогу семья будет выяснять отношения и обмениваться колкостями. На удивление это выйдет у них очень забавно.

TV Show rating

7.4
Rate 13 votes
"Jack Whitehall: Travels with My Father" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
28 September 2018
Episode 2
28 September 2018
Episode 3
28 September 2018
Episode 4
28 September 2018
Episode 5
28 September 2018
