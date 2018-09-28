Во 2-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» пожилой папа главного героя входит во вкус и решает снова попробовать себя в качестве туриста. На этот раз маршрут будет принципиально иным и родственники отправятся в путешествие по странам Европы. Их ждут Германия, Украина, Венгрия, Румыния и Турция. Они поприсутствуют на необычных мероприятиях, увидят тайные достопримечательности, но без неприятностей не обойдется: всю дорогу семья будет выяснять отношения и обмениваться колкостями. На удивление это выйдет у них очень забавно.