Jack Whitehall: Travels with My Father (2017), season 1

Jack Whitehall: Travels with My Father season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jack Whitehall: Travels with My Father Seasons Season 1

Jack Whitehall: Travels with My Father 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Jack Whitehall: Travels with My Father" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» молодой, но опытный комик отправится вместе со своим брюзжащим родителем Майклом в экзотические южноазиатские страны. Они испытают невероятные эмоции и столкнутся с нравами местных жителей, которые весьма непривычны для британцев. Но святые места и необыкновенная природа окажутся всего лишь фоном для их перманентного конфликта: отец и сын не могут договориться буквально ни о чем. Чтобы поездка удалась, родственникам придется забыть старые обиды и попытаться понять друг друга.

TV Show rating

7.4
Rate 13 votes
"Jack Whitehall: Travels with My Father" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 September 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 September 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 September 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 September 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 September 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 September 2017
TV series release schedule
