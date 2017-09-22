В 1-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» молодой, но опытный комик отправится вместе со своим брюзжащим родителем Майклом в экзотические южноазиатские страны. Они испытают невероятные эмоции и столкнутся с нравами местных жителей, которые весьма непривычны для британцев. Но святые места и необыкновенная природа окажутся всего лишь фоном для их перманентного конфликта: отец и сын не могут договориться буквально ни о чем. Чтобы поездка удалась, родственникам придется забыть старые обиды и попытаться понять друг друга.