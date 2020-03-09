В 1-м сезоне сериала «Магомаев» советский исполнитель одерживает победу в престижном конкурсе в Польше. После триумфа его приглашают выступить в известном концертном зале в столице Франции. Однако Муслиму ставят слишком много условий, и он намерен отказаться от поездки. Его решение в корне меняется после знакомства с оперной дивой по имени Тамара. Узнав, что девушка тоже приглашена в Париж, он отправляется вместе с ней. Но обстоятельства мешают их любви: у певицы есть супруг Сергей, а у мужчины – гражданская жена Анжелика. Кроме того, скандал на концерте вводит Магомаева в опалу в СССР.