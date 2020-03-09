Menu
Title Сезон 1
Season premiere 9 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Magomaev" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Магомаев» советский исполнитель одерживает победу в престижном конкурсе в Польше. После триумфа его приглашают выступить в известном концертном зале в столице Франции. Однако Муслиму ставят слишком много условий, и он намерен отказаться от поездки. Его решение в корне меняется после знакомства с оперной дивой по имени Тамара. Узнав, что девушка тоже приглашена в Париж, он отправляется вместе с ней. Но обстоятельства мешают их любви: у певицы есть супруг Сергей, а у мужчины – гражданская жена Анжелика. Кроме того, скандал на концерте вводит Магомаева в опалу в СССР.

Series rating

6.3
Rate 16 votes
"Magomaev" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 March 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 March 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 March 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 March 2020
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 March 2020
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 March 2020
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 March 2020
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 March 2020
